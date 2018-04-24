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الوطن

بالصور| نقابة المهن التعليمية تكرم "تعليم جنوب سيناء" لدورها بانتخابات الرئاسة

منذ 23 دقيقة
كتب: حماده الشوادفي
بالصور| نقابة المهن التعليمية تكرم "تعليم جنوب سيناء" لدورها بانتخابات الرئاسة

التكريم

تقدمت نقابة المهن التعليمية، تحت رعاية خلف الزناتي، نقيب معلمي مصر ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بالشكر والتقدير لكل من شارك بكل مجهود ودورا مشرفا خلال فترة انتخابات الرئاسة 2018.

جاء ذلك خلال احتفالية توزيع شهادات التقدير المقدمة من النقابة العامة حيث أعرب خلف الزناتي عن تقدم خالص الشكر لجموع معلمي مصر لما صنعوه من صورة مشرفة أثناء الانتخابات الرئاسية أمام اللجان الانتخابية وما قدموه للناخبين من مساعدات لتسهيل عملية التصويت وحشد الناخبين للتصويت والتفاف المعلمين خلف رئيسهم الحكيم، موضحا أن معلمي مصر خلف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء مصرنا الغالية.

حضر الاحتفالية محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، ومصطفى الزغبي، وكيل المديرية، وعلي حسن، مدير إدارة طور سيناء التعليمية،

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