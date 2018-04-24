نائب محافظ الجيزة يتفقد أعمال التوسعة بشارع السودان

تفقد اللواء علاء الهراس، نائب محافظ الجيزة لشؤون الأحياء، واللواء جمال الشبكشي، رئيس حي العجوزة، أعمال تطوير جمعية العاملين بالحي بحديقة 6 أكتوبر بالعجوزة، كما تفقدا أعمال التوسعة الجارية بشارع السودان أمام مساكن العرائس، حيث يتم استقطاع جزء من الرصيف وإضافته للطريق العام تسهيلا للحركة المرورية بالمنطقة.

شارك في الجولة جيهان أنور، مساعدة رئيس حي العجوزة، والحسيني مصطفى، مدير المباني، وناجي علي مدير الإشغالات وأحمد عبدالرازق، مدير صيانة الطرق، وخالد رضوان، مدير المرافق، وسعيد عبدالفتاح مدير المواقف، وسيد عبدالعال، مدير الجراج، وسيد علوان مدير المتابعة الميدانية بالحي.