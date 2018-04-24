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الوطن

سرور عن ترافعه عن مُدرجين على قوائم الإرهاب: "ابقى جبان لو معملتش كدة"

منذ 22 دقيقة
كتب: محمود البدوي
سرور عن ترافعه عن مُدرجين على قوائم الإرهاب: "ابقى جبان لو معملتش كدة"

فتحي سرور

قال الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، إنه لا يُدافع عن جماعة الإخوان، موضحًا أنه كونه محامي للمتهمين المدرجين على قائمة الشخصيات الإرهابية لا يُعني أنه يدافع عن الإرهابيين، حيث إن أغلبهم أجراءات تحفظية وتم وضعهم في تلك القوائم.

وأضاف "سرور"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هنا القاهرة"، مع الإعلامية بسمة وهبة، على قناة "القاهرة والناس"، :" ابقى جبان لو مرضتش أدافع عن حقوق الإنسان ، ويبقى بندلع وبنافق الناس لما نيجي نقول بعد كده كل متهم له الحق في توكيل محامي له، يبقى إحنا إرهابيين ضد المحاميين".

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