خريطة مناطق تجمعات الأمطار على الطرق والميادين في القاهرة

رصدت الخدمات المرورية مجموعة من أماكن تجمعات مياه الأمطار، حيث أشرف على تسيير حركة السيارات اللواء علاء متولي، مدير المرور، وتابع حركة السيارات، في إطار توجيهات اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية بمتابعة حالة المرور على الطرق وفرض أكبر قدر من السيولة المرورية، وتنفيذا لتعليمات اللواء خالد عبد العال، مدير أمن القاهرة.

ورصدت الخدمات سقوط عمود إنارة بمنزل كوبري أكتوبر اتجاه ميدان كوكاكولا، وميدان الشهيد هشام بركات، كما تم رصد تجمعات مياه الأمطار، وهي بمطلع كوبرى أكتوبر من امتداد رمسيس، والنصر والعروبة، ومطلع ماسبيرو والسبتية، ومطلع رمسيس، وشارع يوسف عباس، وروتيرن بغدادي، وميدان هشام بركات، ومطلع ومنزل كوبرى الحلمية، والسيالة، ونفق كمال الدين صلاح، وشارع الجلاء و 26 يوليو مع الجمهورية، ومطلع ومنزل كوبري 15 مايو.

وظهرت تجمعات أخرى بمجرى العيون اتجاه السيدة زينب، ومطلع ومنزل كوبري السيدة عائشة، ومنزل ومطلع كوبري الملك الصالح ومطلع كوبري اﻹباجية، والتونسي، وميدان إثر النبي، ومطلع الدائري وكوبري المعصرة، ونفق طرة، ونفق زهراء المعادي، ومطلع ومنزل كوبريي التسعين، والواحة مما أدى إلى تباطؤ حركة السيارات.

وانتقلت قيادات الإدارة العامة لمرور القاهرة إلى تلك اﻷماكن وتم التنسيق مع هيئة الصرف الصحي والهيئة العامة للطرق والكباري، لإرسال سيارات شفط المياه وسط انتشار الخدمات المرورية، بكافة المحاور لمتابعة حركة المرور، وأشرف اللواء علاء متولي، مدير المرور، على عمليات تسيير حركة السيارات، تنفيذا لتعليمات اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة.