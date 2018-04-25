مصرع طفل وجدته صدمتهما سيارة نقل ثقيل بالدقهلية

لقى طفل وجدته مصرعهما اليوم، بعد أن صدمتهما سيارة نقل ثقيل على طريق "المنصورة – دمياط" أمام مرفق مياه الشرب شربين.

تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من العميد محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، ببلاغ مأمور مركز شرطة شربين، بوقوع حادث تصادم أمام مرفق مياه شربين.

هرعت سيارات الإسعاف إلي مكان الحادث وتبين مصرع "زهور. أ"، 59 سنة من قرية كفر الأطرش، ووصلت لمستشفى شربين المركزي جثة هامدة، وأصيب طفل صغير عمره 5 سنوات كان معها وتبين أن المتوفاة جدته، وتوفي الطفل بعد وصوله للمستشفى.

وتم إيداع الجثتين ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة، وانتقلت القيادات الأمنية إلي مكان الحادث، وتمت إزالة آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالحادث.