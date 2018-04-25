"الأوقاف": لدينا 52 ألف إمام وخطيب موزعون على 82 ألف مسجد

قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن مصر بها 52 ألف إمام في وزارة الأوقاف، في حين أن المساجد على مستوى الجمهورية أكثر من 82 ألف مسجد، موضحًا أن المسجد لا يحتاج لإمام موظف.

وأضاف "طايع"، خلال حواره في برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور"، مع الإعلامي محمد الباز، أن المسجد في حاجة لداعية يعيش في هموم الحي الذي يؤدي فيه رسالته.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على سد هذا الفراغ الموجود بين الأئمة وعدد المساجد بالتعاقد مع بعض خريجي الأزهر وبعض أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر.