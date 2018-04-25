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الوطن

إزالة 265 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالمنيا

منذ 14 دقيقة
كتب: اسلام فهمي
إزالة 265 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالمنيا

ازالة تعديات في المنيا

تمكنت مديرية الزراعة بالمنيا، من رفع وإزالة 265 حالة تعدٍ على الأرض الزراعية بمساحة 17 فدانا و10 قراريط و14 سهما، وذلك خلال عدد من حملات الإزالة التي نظمتها مديرية الزراعة على مستوى مراكز المنيا في الفترة من 15 وحتى 21 أبريل الجاري، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية داخل زمام المحافظة.

قال المهندس عبدالعاطي صديق مدير مديرية الزراعة بالمنيا، إن الحملة أسفرت عن إزالة 63 حالة تعدٍ بمركز مغاغة بمساحة 2 فدان و13 قيراطا، و31 حالة بمركز بني مزار بمساحة فدان و4 سهم، و21 حالة بمركز مطاي بمساحة 15 قيراط و2سهم، و6 حالات بسمالوط بمساحة 7 قيراط و12 سهم، و18 حالة بمركز المنيا بمساحة 10 قيراط و14 سهمًا، و58 حالة في أبوقرقاص بمساحة فدان و15 قيراطا و12 سهما، و36 حالة بملوي بمساحة 9 فدان و16 قيراط، و30 حالة بمركز ديرمواس بمساحة فدان و2 سهم، بالإضافة إلى حالتين إصلاح زراعي بمساحة 4 قيراط و16 سهما.

وأضاف أن هذه الحملات تأتي في إطار التصدي لمحاولات تبوير الأراضي الزراعية وإزالة أي حالة تعدٍ في مهدها مؤكدا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة كل التعديات وعرض تقارير دورية عن حملات الإزالة داخل المحافظة.

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