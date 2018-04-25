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الوطن

تحرير محاضر تموينية في حملة للوحدة المحلية بمغاغة بالمنيا

منذ 13 دقيقة
كتب: اسلام فهمي
تحرير محاضر تموينية في حملة للوحدة المحلية بمغاغة بالمنيا

صوره ارشيفية

نفذت الوحدة المحلية لمركز مغاغة بالمنيا، 30 حالة تعد على أرضي للإصلاح الزراعي بـ 26 قرار إزالة و4 حالات في المهد بمساحة فدان و21 قيراطا و11 سهما بقرية العباسية، كما تم تنفيذ 156 إزالة إدارية، وتحرير 41 محضر إشغال طريق و2 محضر نظافة عامة و2 محضر إدارة دون ترخيص من خلال وحدة مرافق مغاغة، وذلك خلال الحملات التي تتم لضبط الشارع ورفع الإشغالات وإزالة التعديات على الأرض الزراعية والتفتيش على المحلات التجارية وبتواجد الأجهزة التنفيذية المعنية وقوات التأمين اللازمة وباستخدام معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة.

قال مجدي نصر رئيس مركز ومدينة مغاغة إن الحملات أسفرت عن  تحرير 5 قضايا تموينية منها محضر عدم صلاحية و4 محاضر عدم إعلان عن الأسعار وذلك بمعاونة الرقابة التموينية بمغاغة.

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