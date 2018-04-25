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الوطن

الوادي الجديد تحصد المركزين الأول والثالث على مستوى الجمهورية بالفنون

منذ 13 دقيقة
كتب: شرف غريب
الوادي الجديد تحصد المركزين الأول والثالث على مستوى الجمهورية بالفنون

بهاء شوقي مدير الشباب والرياضة بالوادى الجديد

قال بهاء شوقي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، أمس، إن المحافظة حصلت على المركزين الأول والثالث على مستوى الجمهورية في المسابقة القومية لأنشطة الفنون التشكيلية، من خلال مسابقة بعنوان "انطباعات من وحي البيئية المصرية"، والتي جرت بالمدينة الشبابية بأبي قير بالأسكندرية.

وأضاف بهاء، أنه جرى تصعيد 12 لوحة أعمال الفنون التشكيلية في المسابقة القومية لأنشطة مراكز الفنون التشكيلية، والتي أسفرت عن فوز إسراء زكي أحمد بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مجال النحت، وأسماء سعد سعيد بالمركز الثالث في مجال الأشغال.

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