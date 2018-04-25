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الوطن

محافظ الوادي الجديد يشكل لجنة للإنقاذ السريع والتدخل العاجل

منذ 11 دقيقة
كتب: شرف غريب
محافظ الوادي الجديد يشكل لجنة للإنقاذ السريع والتدخل العاجل

اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد

قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الأربعاء، تشكيل لجنة للإنقاذ الفوري والتدخل السريع على مستوى المحافظة.

وقال علي نجاح مدير الشؤون القانونية بديوان عام المحافظة، إن هذه اللجنة تأتي في إطار الحرص على الأراضي أملاك الدولة وحظر التعامل أو التعدي عليها بأي شكل من الأشكال.

وأضاف نجاح، أن اللجنة ستختص بالمرور اليومي على كافة أنحاء المدن والقرى، لمتابعة التعدي على أراضي الدولة والبناء المخالف وتطبيق الإزالة الفورية ومصادرة المعدات في حينها إذا لزم الأمر وذلك طبقا للقانون، وكذلك تطبيق الغرامات الفورية في هذا الشأن طبقا لقانون البناء الموحد وإزالة التشوينات وإعداد تقرير مصور به مواد البناء (حديد، زلط، رمال) وخلافه، موضحا بها الكميات.

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