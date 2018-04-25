عاجل| حريق هائل في مصنع بشركة غزل المحلة

شهد مصنع الزاوي بشركة غزل المحلة منذ قليل، اندلاع حريق هائل بسبب انفجار أحد كابلات الضغط العالي، وهو ما أدى إلى امتداد النيران إلى المصنع المقابل-مصنع نسيج 9، فيما أسرعت قوات الحماية المدنية وأفراد الأمن الإداري بالشركة إلى مكان الحريق لإخماد النيران، وإخلاء المصنع بالكامل من العمال والعاملات.

وكشفت مصادر داخل الشركة، لـ"الوطن"، أن الخسائر المبدئية للحريق تتجاوز 250 ألف جنيه، وتم إخطار الجهات المعنية والتنفيذية بالمدينة العمالية، والتواصل مع قوات الحماية المدنية بالغربية للسيطرة على الموقف.