ضبط 645 مخالفة مرورية في حملة بمطروح

نظمت إدارة مرور مطروح حملة مرورية مكبرة بمركز ومدينة مرسى مطروح، وأسفرت تلك الحملة عن ضبط 645 مخالفة مرورية متنوعة وتم التصالح في 45 مخالفة فورية بمبلغ 7150 جنيها.

أتى ذلك، أمس، تنفيذا لتعليمات اللواء هشام نصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، وبإشراف العميد أحمد السنطاوي مدير إدارة مرور مطروح.

وأكد مدير أمن مطروح أن الحملات المرورية يتم تنظيمها بشكل مستمر يوميا في جميع الطرق داخل مدينة مرسى مطروح والمدن والمراكز الأخرى بنطاق المحافظة بالاضافة إلى الطرق السريعة والدولية التي تربط مدينة مرسى مطروح بمدن سيوة والسلوم والعلمين وحتى الحمام لضبط جميع المخالفات وإجراء تحاليل للسائقين وضبط المخالفين للقانون.