المفوض الأوروبي: مصر شريك أساسي لنا.. ونتفهم التحديات التي تواجهها

قال ميجيل أرياس كانتيه، المفوض الأوروبي للطاقة والمناخ، إن الاتحاد الأوروبي يدعم الإصلاحات الطموحة التي تقوم بها مصر في القطاعين الاقتصادي والاجتماعي، لافتًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتبر مصر شريكًا أساسيًا له.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء DMC"، المُذاع عبر فضائية "DMC": "نتفهم جميع التحديات التي يواجهها المصريون اقتصاديا واجتماعيا وأمنيًا ونحن نريد دعم المصريين في المجهودات المبذولة بأفضل طريقة ممكنة".

وتابع: "فقد تعاونا مع مصر في مجالات عديدة، وإذا نظرنا إلى الجانب المالي فإن الاتحاد الأوروبي منح مصر 1.3 مليار يورو، وقروض بـ 3.8 مليار يورو من المؤسسات المالية بالاتحاد، وتم تنفيذها وتلك حزمة كبيرة".

وأوضح: "نريد أن نزيد التعاون لذلك سنوقع مذكرة تفاهم باكر لشراكة استراتيجية وسنضع حوار الطاقة مع مصر في أعلى مسىوى بالمقارنة مع دول أخرى".