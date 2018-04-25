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الوطن

المفوض الأوروبي: مصر لديها كل الإمكانيات لتصبح مركزا للطاقة

منذ 50 دقيقة
كتب: شريف سيلمان
المفوض الأوروبي: مصر لديها كل الإمكانيات لتصبح مركزا للطاقة

ميجيل أرياس

قال ميجيل أرياس كانتيه، المفوض الأوروبي للطاقة والمناخ، إن تعاون الاتحاد الأوروبي مع مصر في مجال الطاقة شيء أساسي، لافتًا إلى أن الطاقة هي المحرك الرئيسي للتنمية. 

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء DMC"، المُذاع عبر فضائية "DMC": "الحصول على طاقة مستدامة بسعر معقول شيء أساسي للاتحاد الأوروبي والمتوسط والجنوب متوسط ومصر، لذلك نريد أن نزيد من تعاوننا في مجال الطاقة وأقمنا حوارات في ديسمبر ببروكسل وأنا هنا الآن لذلك". 

وتابع: "سنفعل مذكرة التفاهم تلك وسنحاول أن نجعل المصريين مشاركين في تطوير أداء نظام الطاقة لدينا، والذي يعد الأفضل حتى الآن". 

وأوضح: "مصر لديها كل الإمكانيات لتكون مركزًا للطاقة؛ لذا لابد من العمل في جميع المجالات، ليس فقط في الغاز لكن في الطاقة المتجددة أيضًا؛ لأن لديها ميزة جغرافية في تطوير الطاقة المتجددة كالرياح والشمس، بالإضافة إلى اكتشفات مصادر الغاز، وبمجرد إعلان الشركات عن اتاحتها في المستقبل ستصبح مصر مصدر للغاز في المستقبل؛ لأنه طبقًا لمؤسسات الطاقة العالمية فإن في نهاية 2018 ستغطي مصر كل احتياجاتها دون الحاجة للاستيراد والقدرات الزائدة ستثدرها للدول الأخرى".

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