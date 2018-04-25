والد الشهيد فادي البطش: "ابني لا علاقة له بحماس"

وجه محمد البطش، والد فادي البطش عالم الهندسة الكهربائية، المقتول في ماليزيا، الشكر، لمصر والرئيس عبدالفتاح السيسي وجهاز المخابرات، على ما بذلوه من جهد لدخول جثة الشهيد إلى فلسطين، واصفًا ما فعلوه بالعمل الإنساني.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "العاشرة مساء"، المُذاع عبر فضائية "دريم": "سعيدون جدًا بالخبر، وسعيدون بعودة زوجته وأولاده، وكنا نريد أن نلقي عليه النظرة الأخيرة قبل وداعه".

وأكد البطش أن نجله لم يكن له أي علاقة بحركة حماس، لافتًا إلى أنه متفرغ للدراسة وأداء العبادات.

وتابع: "إسرائيل استشعرت أنه قد يشكل خطرًا عليها، فقررت قتله، وهي تريد أن يسيطر الجهل على الدول العربية، وسبق لها أن اغتالت عددًا من الشخصيات دون أي سبب".