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الوطن

"الصيادلة" عن "التجارب السريرية على المرضى": "مش هنبقى فئران تجارب"

اليوم AM 08:43
كتب: شريف سليمان
"الصيادلة" عن "التجارب السريرية على المرضى": "مش هنبقى فئران تجارب"

نقابة الصيادلة

علق الدكتور محي الدين عبيد، نقيب الصيادلة، على الجدل الذي أثاره قانون "إجراء التجارب السريرية على المرضى"، والذي من المنتظر أن يقره مجلس النواب، قائلًا: "مش عاوزين الفزاعة تاخدنا، ونقول إن المصريين هيبقوا فئران تجارب".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "العاشرة مساء"، المُذاع عبر فضائية "دريم"، أن مصر من أكبر التي تشهد رواجًا في تجارة الأعضاء البشرية، لافتًا إلى أن النقابة تقدمت بقانون خاص بمكافحة الاتجار في الأعضاء البشرية.

فرد عليه الإبراشي، قائلًا: "لازم نفزع، مما عايشناه كثيرًا، لإن دلوقتي مصر سوق لقطع الغيار البشرية".

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