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الوطن

"الروهجينا": استمرار هروب المضطهدين من بورما رغم اتفاق إعادة اللاجئين

منذ 13 دقيقة
كتب: عبد الوهاب عيسى
"الروهجينا": استمرار هروب المضطهدين من بورما رغم اتفاق إعادة اللاجئين

مسلمي الروهينجا

أعلن مجلس مسلمي الروهجينا حول العالم وصول دفعة جديدة من اللاجئين الروهنجيا إلى بنجلادش، هربا من عمليات القمع والاعتقال في ولاية أراكان بميانمار "بورما".

وأوضح المجلس، في بيان، أن 5 عائلات وصلت حديثا من مدينة بوسيدونج رغم الاتفاق الذي وقع بين ميانمار وبنجلاديش على إعادة اللاجئين الذين هربوا إلى بنجلاديش من اضطهاد السلطات في ميانمار.

وقال أحد اللاجئين ويدعى محمد رشيد: "اعتقدنا أنه يمكننا البقاء في البلاد لأننا لم نفعل شيئا ولم نخالف أنظمة الحكومة في شيء، كنت أعمل صيدلي في قرية لامبا بيل ورغم ذلك الحكومة كانت تكيد لنا المكائد لاعتقالنا وتعذيبنا، وأحاطوا قريتنا وهرب الناس جميعا وتشتت أسرتي ولما أقابلهم حتى الآن".

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