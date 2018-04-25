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الوطن

ضبط عاطلين بتهمة سرقة مشغولات من منزل بالجمالية في القاهرة

منذ 26 دقيقة
كتب: محمد سيف
ضبط عاطلين بتهمة سرقة مشغولات من منزل بالجمالية في القاهرة

صورة أرشفية

جدد قاضي المعارضات في محكمة شمال القاهرة حبس عاطلين لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من منزل جارتهما بالجمالية.

كانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة الجمالية من أحد أصحاب محلات بيع المشغولات الذهبية، بعرض شخصين مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية.

وانتقل النقيب أحمد عبد الله المصري، الضابط بوحدة مباحث القسم، وتمكن من ضبطهما وتبين أنهما طالب وعامل وبحوزتهما مشغولات ذهبية جميعهم مجهولى المصدر.

واعترفا بسرقتها من داخل مسكن جارتهما ربة منزل بأسلوب "التسلق".

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