السيسي: ذكرى تحرير سيناء ستبقى عيدا لكل المصريين

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن "ذكرى تحرير سيناء ستبقى عيدًا لكل المصريين، تخليدًا لقوة إرادتهم وصلابتهم، ولكفاءة قواتنا المسلحة وقدرتها القتالية المتميزة ولبراعة الدبلوماسية المصرية ووطنية قيادات مصر وزعاماتها التاريخية".

وأضاف الرئيس، خلال كلمته بمناسبة الذكرى الـ36 لأعياد تحرير سيناء، أنهم "سطروا جميعًا ملحمة وطنية خالدة في تحقيق السلام القائم على الحق والعدل وحفظ تراب هذا الوطن وحماية حدوده".

وشدد السيسي على أن "ذكرى شهدائنا الأبرار وبطولاتهم وتضحياتهم الغالية ستظل خالدة في وجدان مصرن ودافعًا لنا لمزيد من العمل والتقدم لصنع المستقبل الذي يتطلع إليه شعبنا العظيم".