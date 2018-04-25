"التجارة" تبحث زيادة واردات اللحوم "الحلال" من البرازيل

التقى المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، صباح اليوم، وفد من اتحاد المؤسسات الإسلامية في البرازيل يزور مصر حاليا، برئاسة محمد حسين الزغبى، لدراسة، زيادة واردات مصر من اللحوم البرازيلية التي تحمل علامة "حلال".

وقال بيان لوزارة التجارة، إن الاجتماع بحث فرص تعزيز التعاون المشترك بين الاتحاد والحكومة المصرية، خاصة فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية التي يقوم بها الاتحاد في الدول الإسلامية، وتناول المشروعات التي ينفذها خاصة في مجال نشر نظام "الحلال" لمنتجات اللحوم والدواجن، سواء داخل البرازيل أو في مختلف دول العالم.

ولفت الوزير، إلى أن الاتحاد أبدى رغبته في زيادة كميات منتجات اللحوم المصدرة من البرازيل إلى مصر، خاصة أنها تمثل إحدى كبريات الدول المستوردة لللحوم.

وأشار قابيل، خلال الاجتماع، إلى أن مصر حريصة على تنمية وتعزيز علاقاتها مع دولة البرازيل خاصة في ظل توقيع اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول تجمع "الميركسور"، مؤكدا استعداد الوزارة تقديم جميع التسهيلات والتسييرات لانسياب حركة التجارة بين البلدين.

ونوه الوزير، إلى أن اتحاد المؤسسات الإسلامية قد اقترح تنفيذ برنامج مشترك بين الحكومتين المصرية والبرازيلية يتيح تيسير تداول الإجراءات والشهادات الخاصة برسائل اللحوم الحلال لتسهيل عملية نفاذها إلى السوق المصري، مشيرا إلى أن مصر تطبق إجراءات حازمة للتأكد من جودة شحنات اللحوم المستوردة وضمان سلامتها بدء من عملية الذبح وحتى الوصول إلى الموانئ المصرية.

ومن ناحيته، أكد محمد حسين الزغبي رئيس اتحاد المؤسسات الإسلامية في البرازيل، اعتزامهم تنظيم زيارة لكبار المسئولين البرازيلين في مجالي التجارة والزراعة إلى مصر خلال المرحلة القريبة المقبلة، لبحث فرص ومجالات التعاون بين البلدين في هذا الإطار، وتنظيم زيارة لوفد من الجهات المصرية المعنية من وزارتي التجارة والصناعة، والزراعة، ودارالإفتاء للبرازيل للإطلاع على المسالخ الحلال بالبرازيل على أرض الواقع وكافة إجراءات السلامة والجودة والتحكم المتبعة فيها، إلى جانب التعرف على الشهادات الصحية، وشهادات المنشأ، وشهادات الحلال التي تصدرها الحكومة البرازيلية لضمان جودة اللحوم التي تصدرها.