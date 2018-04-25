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الوطن

طارق فهمي: قرار ترامب بنقل السفارة الأمريكية دمر عملية السلام

منذ 7 دقيقة
كتب: عزة عطية
طارق فهمي: قرار ترامب بنقل السفارة الأمريكية دمر عملية السلام

طارق فهمي

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن تصريحات الرئيس الأمريكي جيمي كارتر الأسبق، حول خطورة إعلان الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب بشأن نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى القدس، دمر أفاق التوصل لاتفاق للسلام، لا تحمل جديد خصوصًا بعدما تأكد الجميع أن قرار ترامب تسبب في تهديد عملية السلام.

وأضاف فهمي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية «قصواء الخلالي» مع برنامج «صباح دريم»، أن السلطة الفلسطينية جمدت الاتصالات السياسية كافة لعملية السلام مع الجانب الإسرائيلي، وأن العلاقات العربية الأمريكية تحتاج إلى مراجعة لصالح القضية الفلسطينية.

وأشار فهمي، إلى أن العديد من المسؤولين في الولايات المتحدة الأمريكية حذروا الرئيس الأمريكي من خطورة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو نقل السفارة إلى القدس باعتبارها تؤدي إلى تخريب عملية السلام، مقابل ما يمكن أن تقوم به الإدارة الأمريكية من دور الوسيط المحايد في عملية السلام وضمان نجاحها بدون تحيز وهو مالم تستطع الولايات المتحدة الإمريكية تحقيقه لإنحيازها لطرف على حساب الطرف الأخر.

وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي لم يهنأ بالقرار الأمريكي خصوصًا في ظل الموقف الدولي الرافض لتلك الخطوة، مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية بها العديد من التقاربات في القضايا والعديد من التجاذبات في قضايا أخرى.

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