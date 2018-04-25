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الوطن

حبس 4 متهمين بتهمة السرقة في أكتوبر

منذ 7 دقيقة
كتب: محمود الجارحى وجيهان عبد العزيز
حبس 4 متهمين بتهمة السرقة في أكتوبر

صورة ارشيفية

قررت نيابة 6 أكتوبر حبس تشكيل عصابي يضم 4 متهمين، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة السرقة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

كانت مباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء عصام سعد مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، ألقت القبض على تشكيل عصابي مكون من 4 عاطلين، بتهمة سرقة عدد من الفيلات الفارهة في مدينة 6 أكتوبر.

وكانت معلومات وردت أكدتها تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الشيخ زايد، بتورط 4 عاطلين في تكوين تشكيل عصابي لسرقة الفيلات الفارهة داخل المجمعات السكنية "كمباوند".

وبإعداد عدة أكمنة، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأمر اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، بتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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