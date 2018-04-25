التجارة الداخلية بالبحيرة تضبط 77 طن مبيدات ومخصبات زراعية فاسدة

شنّت أجهزة التموين بالبحيرة، اليوم، بإشراف المهندس كمال راشد، وكيل الوزارة، حملة مكبرة لضبط المبيدات ولمخصبات الزراعية منتهية الصلاحية، وتمكن رجال الرقابة التجارية بالمحافظة، من ضبط أكبر كمية مبيدات ومخصبات زراعية منتهية الصلاحية، بإحدى شركات الأسمدة الزراعية بمركز بدر، قدرت بـ77 طنا تبين أنها فاسدة ومنتهية الصلاحية.

وقال المهندس أحمد ضيف الله، مدير عام إدارة التجارة الداخلية بالبحيرة، إن الحملة التى ترأسها سمير البلكيمى، رئيس الرقابة التجارية، وشارك فيها مفتاح عبداللطيف، كبير مفتشي التموين بالإدارة، والمفتشان سعيد طه وخالد عشيبة، تمكنت من ضبط إحدى شركات الأسمدة الزراعية على الطريق الإقليمي "كفر داود - السادات" بمركز بدر، وتم ضبط 1925 شيكارة كبريت زراعي زنة 40 كجم منتهية الصلاحية، بإجمالي 77 طنا.

وأضاف أنه تبين للحملة التلاعب في تاريخ الصلاحية باليد ومحاولة تعديله لترويج المنتج علي أنه سليم وصالح للاستخدام، وتم نقل المضبوطات والتحفظ عليها وتوجيه الاتهام لصاحب الشركة لمخالفة القانون 281 لسنة 94 للغش والتدليس والتلاعب في الصلاحية وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.