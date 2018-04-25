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الوطن

القبض على تشكيل عصابي ارتكب 18 واقعة سرقة بمدينة نصر

منذ 32 دقيقة
كتب: أحمد عبد اللطيف
القبض على تشكيل عصابي ارتكب 18 واقعة سرقة بمدينة نصر

صورة أرشيفية

ألقت الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بإشراف اللواء محمد منصور مدير مباحث العاصمة، القبض على تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص بمدينة نصر.

وتبين من التحريات أن المتهمين سرقوا 18 شقة بدائرة قسم مدينة نصر أول وثان ومصر الجديدة، وحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات للواء خالد عبدالعال مدير أمن القاهرة بتكوين "م ن"  تشكيلا عصابيا متخصصا في سرقة الشقق والمواطنين، ودلت التحريات أن المتهم يستعين باثنين من أصدقائه لارتكاب الجرائم، وضبطوا داخل شقة في مدينة نصر.

وتبين من التحريات التي أشرف عليها العميد محمود هندي رئيس قطاع مباحث الشرق، أن المتهمين ارتكبوا 18 واقعة سرقة، وحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.

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