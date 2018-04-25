"سيكو" تطرح 70 ألف هاتف محمول مايو المقبل في السوق المصري

تعتزم شركة "سيكو" - صاحبة أول هاتف محمول مصري - طرح 70 ألف جهاز بداية مايو المقبل، وذلك بعد أن تمكنت الشركة من بيع الدفعة الأولى من منتجها في الأسواق المحلية بعد شهرين من إعلان طرحه.

وكشف المهندس محمد سالم رئيس الشركة المصرية لصناعات السليكون" SICO"، عن نفاذ الكميات الأولى من الهاتف المصرى "نيلكس" التى بلغ عددها نحو 60 الف هاتف محمول قائلا :"طرحنا في السوق 60 ألف جهاز دفعة أولى و الحمد لله السوق امتصهم، وبداية الشهر المقبل سنطرح 70 الف جهاز جديد".

وتابع سالم فى تصريحات لـ"الوطن"، أن هناك طلبات كثيرة على الهاتف المحمول المصرى بجميع فئاته، وأن شركته تسعى لتلبية تلك الطلبات، مؤكدا أن الشركة تخطط حاليا للتوسع فى عملية التصنيع.

وطرحت الشركة المصرية لصناعات السليكون" SICO" فى نهاية فبراير الماصى أول هاتف مصرى الصنع بنسبة مكون محلي 45%، بالتعاون مع إحدى الشركات الصينية الموردة لخط إنتاجها، بأسعار تبدأ من 200 جنيه لهاتف «Mini 3»، و850 جنيهًا لهاتف «Plus 2 3G»، و1000 جنيه لهاتف «Plus 2 4G»، و2000 جنيه لهاتف «Diamond 2»، بينما أعلى فئاتها هو هاتف «Nile X» بسعر 4200 جنيه.

وقال سالم، ان الفترة المقبلة ستشهد التوسع فى الدولة العربية والافريقية، مؤكدا أن الشركة قامت بالفعل بشحن أول دفعة من الهاتف المصري إلى السوق الاماراتى لاختبار السوق الخليجى، على أن تقوم الشركة بجولة فى عدد من الدولة الافريقية للتعاقد مع وكلاء فى هذه الدول بهدف التصدير.

واكد سالم، على أنه بالتزامن مع اطلاق الهاتف المحمول المصرى، قامت الشركة بإطلاق شبكة قوية من مراكز الدعم الفني، تصل في اجماليها إلى 31 مركز خدمة عملاء وصيانة منتشرة في كل انحاء الجمهورية، مؤكدًا على ان الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التوسع.

وتشير تقارير غير رسمية إلي أن إجمالي فاتورة استيراد أجهزة الهواتف المحمولة والتابلت بالسوق المحلية بلغ 50 مليار جنيه خلال 2017، على الرغم من تراجع مبيعات مختلف الشركات بعد قرار تعويم الجنيه في نوفمبر 2016.وتحتل شركات سامسونج وهواوي الصدارة من حيث الحصة السوقية في مصر، كما تستحوذ الهواتف الصينية على نسب مبيعات جيدة نظرا لانخفاض أسعارها.