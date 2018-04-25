"أوقاف كفر الشيخ" تنظم احتفال موحد بذكرى تحويل "القبلة" بالمساجد

قال الشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إن المديريه قررت الاحتفال بذكرى تحويل "القبلة" من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام بمكة المكرمة بالمساجد الكبرى بالقرى والمدن.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أن الاحتفالات ستقام جميعها في توقيت واحد مساء الاثنين المقبل، وسيحضرها قيادات الدعوة بالإدارات ورؤساء مجالس المدن والقرى، وأن الاحتفال الرئيسي سيكون، مساء الأحد، بمسجد الخياط بمدينة كفر الشيخ بحضور اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، والمهندس راضي أمين السكرتير العام والمحاسب محمد أبو غنيمه، السكرتير العام المساعد وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية واعضاء مجلس النواب وأبناء مدينه كفر الشيخ.

وأشار "الفقي"، أن الاحتفال يبدأ عقب صلاة المغرب مباشرة بتلاوة القرآن للشيخ قطب الطويل، وكلمة له بعنوان "الدروس المستفادة من تحويل القبلة"، ويقدم الحفل الشيخ عطا بسيوني مدير الدعوة بالمديرية.