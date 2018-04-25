تسجيل الدخول

الوطن

"أوقاف كفر الشيخ" تنظم احتفال موحد بذكرى تحويل "القبلة" بالمساجد

منذ 13 دقيقة
كتب: سمر عبد الرحمن
"أوقاف كفر الشيخ" تنظم احتفال موحد بذكرى تحويل "القبلة" بالمساجد

الشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الاوقاف بكفر الشيخ

قال الشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إن المديريه قررت الاحتفال بذكرى تحويل "القبلة" من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام بمكة المكرمة بالمساجد الكبرى بالقرى والمدن.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أن الاحتفالات ستقام جميعها في توقيت واحد مساء الاثنين المقبل، وسيحضرها قيادات الدعوة بالإدارات ورؤساء مجالس المدن والقرى، وأن الاحتفال الرئيسي سيكون، مساء الأحد، بمسجد الخياط بمدينة كفر الشيخ بحضور اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، والمهندس راضي أمين السكرتير العام والمحاسب محمد أبو غنيمه، السكرتير العام المساعد وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية واعضاء مجلس النواب وأبناء مدينه كفر الشيخ.

وأشار "الفقي"، أن الاحتفال يبدأ عقب صلاة المغرب مباشرة بتلاوة القرآن للشيخ قطب الطويل، وكلمة له بعنوان "الدروس المستفادة من تحويل القبلة"، ويقدم الحفل الشيخ عطا بسيوني مدير الدعوة بالمديرية.

 

 

أخبار متعلقة

"أوقاف كفر الشيخ": إنارة المساجد وعمل ندوات دينية وثقافية خلال رمضان

"أوقاف كفر الشيخ": إنارة المساجد وعمل ندوات دينية وثقافية خلال رمضان
بالصور| وكيل "أوقاف" كفر الشيخ: الشعب المصري يدرك المخاطر التي تهدده

بالصور| وكيل "أوقاف" كفر الشيخ: الشعب المصري يدرك المخاطر التي تهدده
وكيل "أوقاف كفر الشيخ": المنابر ليست بمعزل عما يحدث في الدولة

وكيل "أوقاف كفر الشيخ": المنابر ليست بمعزل عما يحدث في الدولة
"حب الوطن" وفضل الشهادة في سبيله بـ10 ندوات تنظمها "أوقاف كفر الشيخ"

"حب الوطن" وفضل الشهادة في سبيله بـ10 ندوات تنظمها "أوقاف كفر الشيخ"

التعليقات

بايرن والريال.. «هاينكس وزيزو» يبحثان عن اللقب الثالث

أحدث الأخبار

عميد كلية "تجارة الإسكندرية": حان وقت طرح صكوك إسلامية لتقليص الديون

عميد كلية "تجارة الإسكندرية": حان وقت طرح صكوك إسلامية لتقليص الديون

بالصور| العثور على شبيهة ترامب في إسبانيا

بالصور| العثور على شبيهة ترامب في إسبانيا

"الألمونيوم" يسجل أسوأ أداء في يومين منذ 1988

"الألمونيوم" يسجل أسوأ أداء في يومين منذ 1988

"آرثر" "جيمس" و"فيليب".. ماذا سيكون اسم المولود الملكي الجديد؟

"آرثر" "جيمس" و"فيليب".. ماذا سيكون اسم المولود الملكي الجديد؟

بيد واحدة.. فنانة أمريكية معاقة تبدع في تشكيل الخزف

بيد واحدة.. فنانة أمريكية معاقة تبدع في تشكيل الخزف

اختيارات الوطن

«صقر السماء»: تحرير سيناء كان نقطة فارقة فى عمر الوطن

«صقر السماء»: تحرير سيناء كان نقطة فارقة فى عمر الوطن

قائد لواء صواريخ الدفاع الجوى يسترجع حكايات النصر

قائد لواء صواريخ الدفاع الجوى يسترجع حكايات النصر

قائد سرية المشاة.. شهادة بطل من زمن الحرب فى وقت السلام

قائد سرية المشاة.. شهادة بطل من زمن الحرب فى وقت السلام

عايز تشجع المنتج المصرى.. ادعم تجربة «مها» و«نهى»: ما يجيبها إلا بناتها

عايز تشجع المنتج المصرى.. ادعم تجربة «مها» و«نهى»: ما يجيبها إلا بناتها

كيت ميدلتون تعيد إطلالة «ديانا» بالفستان الأحمر

كيت ميدلتون تعيد إطلالة «ديانا» بالفستان الأحمر

الأكثر قراءة

عاجل