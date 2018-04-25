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الوطن

"صوامع قنا" تستقبل 43 ألف طن قمح من المزارعين

منذ 18 دقيقة
كتب: رجب آدم
"صوامع قنا" تستقبل 43 ألف طن قمح من المزارعين

عمليات توريد قمح

واصلت صوامع و"شون" و"هناجر" محافظة قنا، عمليات استلام القمح من مزارعي المحافظة والشركة الوطنية لاستصلاح الأراضي الزراعية.

وقال اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، إن الصوامع والشون والهناجر ومطاحن مصر العليا، استقبلت حتى اليوم48ألفا و6 اطنان و325 كيلوجرام من محصول القمح من المزارعين والشركة الوطنية، وذلك منذ بدء الموسم في ابريل الجاري.

فيما أوضح ممدوح بكار، وكيل وزارة التموين في قنا، أن سعر أردب القمح 600 جنيه للأردب بدرجة نقاوة 23.5 قيراط، و585 جنيها للأردب درجة نقاوة 23 قيراطا، و570 للأردب درجة نقاوة 22.5 قيراط، وأن كل مزارع يورد كمية من القمح يحصل على قيمتها من بنك الزراعة التابع له.

 

 

 

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