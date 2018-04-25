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الوطن

برلماني: الشعب المصري يقف على قلب رجل واحد خلف القوات المسلحة

منذ 6 دقيقة
كتب: محمد بخات
برلماني: الشعب المصري يقف على قلب رجل واحد خلف القوات المسلحة

النائب سليمان فضل - صورة ارشيفية

وجه نائب مطروح سليمان فضل العميرى، عضو مجلس النواب، تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات والمسلحة، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى السادسة والثلاثين لتحرير سيناء، مؤكدا أن الشعب المصري يقف على قلب رجل واحد خلف القوات المسلحة والقيادة السياسية.

وأشاد العميرى، في بيان صحفى له، اليوم، بالدور العظيم للقوات المسلحة، ووفاءهم وإخلاصهم للمهام والمسؤوليات التي كلفهم بها الشعب المصري إلا وهي القضاء على الإرهاب والحفاظ على أمن سلامة واستقرار الوطن، وهي عقيدة راسخة لدى أبنائنا من القوات المسلحة، على حد قوله.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الجيش المصري ورجال الشرطة البواسل يسطرون تاريخًا جديدًا في سيناء وجميع ربوع الجمهورية، ومتمسكون بروح أكتوبر ومقتدين بجيلها من رجال القوات المسلحة، فهم يؤدون دورهم على أكمل وجه في تأمين الحدود الشرقية لمصر، من خلال محاربة الإرهاب واقتلاع جذوره وهذا ما أصبح قاب قوسين أو أدنى.

وأضاف العميري، أن المصريين كلهم عزم وإرادة مع زعيمهم للقضاء على الإرهاب وبناء مصر الحديثة لتحقيق مزيد من الإنجازات على أرض الواقع.

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