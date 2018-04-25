غدا.. آخر فرصة لسداد رسوم حج الجمعيات الأهلية

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أن غدا آخر مهلة سداد رسوم رحلة حج الجمعيات الأهلية للحجاج الفائزين بتأشيرات هذا العام بعد انتهاء فترة المد للسداد والتي أقرتها الوزارة للتيسير على الحجيج وإعطائهم الفرصة الكافية لتسديد الرسوم المطلوبة وفقا للمستويات الـ4 التي أعلنت عنها الوزارة.

وطالبت الوزارة الفائزين في قرعة حج الجمعيات سرعة تسديد رسوم الحج من خلال فروع بنك مصر المنتشرة على مستوى الجمهورية بإيداع المبلغ في حساب المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة بموجب إذن دفع يستلمه الحاج من الإدارة الاجتماعية مع اعتبار عدم السداد اعتذرا من جانب الحاج وسيتم الاستبدال بغيرهم من القائمة الاحتياطية للحجاج.

وأكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه تم التنسيق مع وزير الصحة بشأن توقيع الكشف الطبي على الحجاج من خلال مستشفيات وزارة الصحة لعمل ملف طبي لكل حاج معلنة أن أولى رحلات الحجيج ستغادر متجهة للمدينة المنورة في الثاني من أغسطس القادم على أن تتوالى الرحلات من مطارات القاهرة وبرج العرب والغردقة والأقصر وأسوان.

وشددت والي على توفير عناية خاصة لكبار السن والتنسيق مع الوزارات المختلفة والسلطات السعودية للعمل على راحة الحجاج لخدمة زوار بيت الله.

وأكد أيمن عبد الموجود المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسر الحج والعمرة، أن عدد أعضاء الجمعيات الأهلية الذين قاموا بتسديد رسوم الحج حتى الآن بلغ 97% من إجمالي الفائزين بتأشيرات الحج لهذا العام وعددهم 12 ألف حاج.

وكانت وزارة التضامن قد أعلنت في وقت سابق عن أسعار برامج الحج لعام 2018 للمستويات الأربعة المنفذة لحجاج الجمعيات الأهلية حيث تبلغ تكلفة الحج بالمستوى الأول فنادق خمس نجوم بساحة الحرم تكلفة إجمالية 96,900 جنيه شاملة تذكرة الطيران.

- المستوى الثاني فنادق 4 نجوم بالمنطقة المركزية بتكلفة إجمالية 82,700 جنيه شاملة قيمة تذكرة الطيران.

- المستوى الثالث (الاقتصادي) 3 نجوم بالمنطقة المركزية 800 متر من الحرم بتكلفة إجمالية 72,500 جنيه شاملة تذكرة الطيران.

- المستوى الرابع (الاقتصادي) فنادق مصنفة تبعد عن الحرم بحوالي 1300 متر بالمنطقة المركزية بإجمالي تكلفة 63,600جنيه شاملة تذكرة الطيران.

وتشمل جميع الأسعار الذهاب لمطار المدينة أو العودة من المدينة حسب برنامج السفر وتوفير وجبات بالفنادق إفطار وغذاء ووسائل نقل حديثة.