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الاتحاد الأوروبي يتبرع بـ 5 مليون يورو لتعزيز قدرات ليبيا الانتخابية

منذ 9 دقيقة
كتب: وكالات
الاتحاد الأوروبي يتبرع بـ 5 مليون يورو لتعزيز قدرات ليبيا الانتخابية

الاتحاد الأوروبي

وقعت بتينا موشايت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدي ليبيا، وسلطان حاجييف، مدير برنامج الأمم المتحدة الانمائي في ليبيا، اليوم اتفاقية تبرعت بموجبها منظمة الاتحاد الأوروبي بمبلغ 5 ملايين يورو لمشروع الأمم المتحدة الانتخابي لتعزيز القدرات الانتخابية في ليبيا.

وجاء التوقيع بحسب تغريدة لبعثة الاتحاد الأوروبي لدي ليبيا، اليوم ونقلها موقع "المتوسط" الليبي، في مكتب مكتب برنامج الأمم المتحد الإنمائي في تونس العاصمة.

وتعتبر الأمم المتحدة إجراء ليبيا انتخابات أح الركائز الأساسية لإخراج البلاد من أزمتها المتفاقمة منذ الإطاحة بنظام العقيد الليبي الراحل معمر لاقذافي عام 2011.

 

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