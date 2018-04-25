الجيش الليبي ينفي مشاركته في أي لقاءات سياسية بالمغرب

نفى العميد أحمد المسمارى المتحدث باسم الجيش الليبي ما تم تداوله حول مشاركة القوات المسلحة الليبية بمندوب في اجتماعات الرباط بين كل عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، وخالد المشري رئيس مجلس الدولة الاستشاري.

وقال المسماري على حسابه الرسمي بموقع تويتر: "تنفي القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية تكليف أي مندوب عنها لحضور اجتماعات الرباط بالمغرب بين السيد عقيلة صالح والمشري".

وأضاف في تغريدته: "وتؤكد أنها لم تشارك في هذه الاجتماعات بأي شكل من الاشكال وبالتالي لا صحة للأخبار المتواترة على وسائل الإعلام المختلفة بحضور مندوب عنها لهذه الاجتماعات".