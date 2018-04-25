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الوطن

بالصور| "صناعة السينما" تزور ماجدة الصباح وتهديها "درع الغرفة"

منذ 33 دقيقة
كتب: نورهان نصرالله
بالصور| "صناعة السينما" تزور ماجدة الصباح وتهديها "درع الغرفة"

تكريم الفنانة ماجدة الصباحي

نظمت غرفة صناعة السينما زيارة للفنانة ماجدة الصباحي، وكان في استقبال الوفد بمنزل الفنانة القديرة ابنتها الفنانة غادة نافع وزوجها، حيث أهدى درع الغرفة للممثلة تقديرا لمشوارها الفني الحافل بالأعمال المتميزة على مدار تاريخها.

وترأس الوفد فاروق صبري بعضوية ك الفنان سمير صبري والمنتج محسن علم الدين ومحمد خفاجي ومحمد بكر واللواء جمال علي والسيد فتحي وشاركهم الأب بطرس دانيال مدير المركز الكاثوليكي للسينما.

وأشادت الفنانة بالتكريم ووجهت الشكر لجميع أعضاء غرفة صناعة السينما، كما وجهت شكر خاص للأب بطرس للاطمئنان الدائم عنها وزيارتها أكثر من مرة.

يذكر أن الأب بطرس قدم لها خلال زيارته الأخيرة منذ عدة أشهر بمنزلها آية قرآنية، كما حرص على طمأنة جمهورها على صحتها وإلتقاط بعض الصور التذكارية معها بصحبة ابنتها الفنانة غادة نافع.

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