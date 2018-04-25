"تحالف ضد القرصنة": وقف 18 قناة عربية و4 غربية تنتهك حقوق الملكية

تظل القرصنة هي الأزمة الأكبر التي تواجه المنتجين والقنوات الفضائية التي تبث محتوى حصري وخاص، من جانب انتهاك حقوق الملكية الفكرية لتلك الأعمال، ويواصل "تحالف ضد القرصنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" خطواته تجاه حماية مستقبل قطاعي البث التلفزيوني والرقمي من الانتهاكات.

وعقد التحالف اجتماعه السنوى في دبي بحضور ممثلين عن قطاعات البث والأقمار الصناعية في المنطقة، إلى جانب قطاعات إنتاج وتوزيع وعرض المحتوى الإعلامي، وانضم لهم هذا العام "تحالف ضد القرصنة الأمريكي".

وأعلن التحالف، في بيان اليوم، نجاحه في إيقاف بث عدد من القنوات التلفزيونية التي كانت تبث محتوى مقرصَن غربي وعربي، أبرزها على صعيد المحتوى الغربي "Top Movies" للأفلام الأجنبية، أما أبرز القنوات العربية ذات المحتوى المقرصَن والتي نجح التحالف في إيقاف بثّها فهي: "مصر الحياة سينما" و"2M Comedy" و"2M Film"، إضافة إلى قنوات "إيه سينما" و"موجة سينما" و"مصر الحياة" و"مصر البلد" و"بيروت سينما – ب سينما" و"تي فيلم" و"تي سينما" و"تي تاكسي" و"تي كوميدي".

كما تطرق التحالف هذا العام إلى تحديات القرصنة الإلكترونية، كاشفا أن ثمة نحو 2.71 مليار عملية تحميل لمحتوى مقرصن تمت على الانترنت خلال العام الماضي.

وقال سام بارنيت الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة MBC" إحدى اوائل المجموعات الإعلامية المؤسّسة لـ"تحالف ضد القرصنة": "نجح التحالف منذ اجتماعه الأخير بإيقاف بث أكثر من 18 قناة تلفزيونية كانت تبث محتوى عربي مقرصَن، وأكثر من 4 قنوات كانت تبثّ محتوى غربي مقرصَن".