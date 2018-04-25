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الوطن

السعودية تطلق برنامج خصخصة ضخم يشمل 10 قطاعات

منذ 37 دقيقة
كتب: وكالات
السعودية تطلق برنامج خصخصة ضخم يشمل 10 قطاعات

السعودية

قال مسؤول يشرف على عملية الخصخصة في السعودية، اليوم الأربعاء، إن مباني المدارس ومنشآت التحلية التي تنتج المياه العذبة ستكون من ضمن بعض أول الصفقات في الوقت الذي تنقل فيه المملكة ربع اقتصادها إلى يدي القطاع الخاص.

تأتي تصريحات تركي بن عبد العزيز الحقيل الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص في الوقت الذي تدشن فيه الحكومة رسميا برنامجا ضخما للخصخصة يركز على عشرة قطاعات من الاقتصاد.

وقال الحقيل إن الرياض تعكف على قواعد جديدة لجذب رأس المال الأجنبي والمحلي إلى العملية وإنها ستعالج بواعث القلق المحتملة لدى المستثمرين بشأن مستوى السيطرة على المشاريع بما في ذلك قدرتهم على توظيف وفصل العاملين.

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