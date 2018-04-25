فنان بالأوبرا المصرية يكشف لـ"الوطن" استعدادات أول حفل في الرياض

استعدادات خاصة على قدم وساق وتحضيرات استمرت عدة أسابيع أجراها الوفد الفني لدار الأوبرا المصرية والمكون من 45 عازف ومطرب بفرقة الموسيقى العربية تمهيدا لإقامة حفل دار الأوبرا المصرية بالعاصمة السعودية الرياض، على مدار يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع الجاري بمركز الملك فهد الثقافي لأول مرة من نوعها تقديم هذا اللون الفني في العاصمة السعودية.

تفاصيل البروفة الأخيرة قبل انطلاق الحفل واستعدادات الفريق خلال الأسابيع الماضية داخل مقر الأوبرا المصرية بالقاهرة، يكشفها لـ"الوطن" أحمد عفت، أحد المطربين المشاركين في الحفل بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، مؤكدا أن هذا الحدث الفريد من نوعه في العاصمة الرياض له أهمية خاصة بالنسبة لهم نظرا لأن الجمهور هناك لم يسبق له حضور هذا اللون الفني من قبل، حسب تعبيره.

أسابيع عدة قضاها وفد الأوبرا المصرية المشارك في حفل الرياض للتحضير لهذا الحدث الفني الكبير، رغبة منهم في اختيار الأغاني التي تناسب طبيعة الجمهور المستهدف، فتعمدوا اختيار الأغاني الأكثر شهرة والقريبة من آذان الناس لرموز الغناء في الوطن العربي كأم كلثوم والعندليب وفريد الأطرش، حسب قول عفت.

ثلاث بروفات بلغت مدة الواحدة منهم أكثر من 5 ساعات، أجراها أفراد الوفد المصري داخل الأوبرا المصرية قبل التوجه إلى العاصمة السعودية، وحسب حديث عفت لـ"الوطن" كل مطرب سيلقي أغنيتين في الحفل الواحد وتم التدريب أيضا على عدد من الأغاني الاحتياطية إضافة إلى الأساسية في حال الحاجة إليها هناك.

حفاوة بالغة وترحاب شديد من العاملين بالمطار وممثلي وزارة الثقافة السعودية، كانت في استقبال الوفد المصري من الأوبرا فور وصوله إلى الرياض، للمرة الأولى من نوعها إلى جانب المواطنين الذين أبدوا فرحتهم الشديدة وتشوقهم لحضور هذا اللون الفني داخل العاصمة السعودية، حسب تعبير فنان الأوبرا المصرية.

على خشبة المسرح بمركز الملك فهد الثقافي في الرياض، أجرى الوفد الفني لدار الأوبرا المصرية، البروفة الأخيرة مساء أمس قبل انطلاق الحفل الرسمي يومي الأربعاء والخميس.

ويصف فنان الأوبرا المصرية استعدادات الساعات الأخيرة قائلا:" استمرت البروفة عدة ساعات وأثناء تواجدنا بالمركز التقينا بالجمهور المصري هناك والسعودي أيضا، الجميع كان يتسائل عن تذاكر الحجز وتفاصيل الحفل بشغف شديد في انتظار سماع لون فني جديد يقدم لأول مرة بالرياض بعد أن كانت الأغاني الخليجية هي المتصدرة المشهد الفني هناك".

إلى جانب تقديم الأغاني الشهيرة لكبار رموز الفن المصري من المقرر أن تقدم مقاطع فنية لعازفي الجيتار والبيانو، كما يصاحب الحفلين معرضا للصور الفوتوغرافية النادرة التي توثق تاريخ الأوبرا وتصطحب الجمهور في رحلة عبر ما يقرب من قرن ونصف من الزمان منذ افتتاح الأوبرا القديمة عام 1869 وأهم العروض التي قدمت على مسرحها حتى احتراقها عام 1971 كما تنقل مشاهد من فنون وعروض الأوبرا المصرية منذ افتتاحها عام 1988 وحتى الآن.

ووصل إلى الرياض بالمملكة العربية السعودية، الاثنين الماضي، الوفد الفني لدار الأوبرا المصرية برئاسة جيهان مرسي رئيس الإدارة المركزية للموسيقى الشرقية والمكون من 45 عازف ومطرب بفرقة الموسيقى العربية.

وكان في استقبالهم أعضاء من السفارة المصرية ووزارة الثقافة والإعلام السعودية، ومن المقرر أن تقدم الفرقة بقيادة المايسترو مصطفى حلمي حفلين يومي الأربعاء والخميس 25، 26 أبريل الجاري بمركز الملك فهد الثقافي.