برلماني يهنئ السيسي ووزير الدفاع بمناسبة ذكرى تحرير سيناء

قدم النائب منتصر أبو رياض، عضو مجلس النواب عن دائرة قسم أول جيزة التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والفريق أول صدقي صبحي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة البواسل، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الاحتفال بذكرى أعياد تحرير سيناء.

وأكد رياض في تصريحات صحفية له اليوم، أن جنودنا الأبطال قدموا أغلى الدماء والتضحيات من أجل تحرير سيناء، واستعادتها مرة ثانية من الاحتلال، مشيرًا إلى أن أبطال الجيش والشرطة يسيطروا الآن ملحمة جديدة لتطهير أرض الفيروز من التنظيمات الإرهابية المتطرفة.

ولفت إلى أن الشعب المصري الذي طرد المعتدين من أرضه واستعاد كل شبر من سيناء سيقضي على التنظيمات الإرهابية المتطرفة مهما كانت الدولة التي تقف خلفها أو تمولها.

وأضاف أن مصر لا تنسى أبنائها من القوات المسلحة والشرطة الذين قدموا أروحاهم تضحية لخدمة هذا الوطن من كل معتدي، وعملوا على رفعة مكانتها بين الأمم.