سمير صبري ينضم إلى لجنة تحكيم ملتقى "أولادنا"

انضم الفنان سمير صبري، إلى لجنة تحكيم الدورة الثانية من ملتقى "أولادنا" لفنون ذوي القدرات الخاصة، الذي تنطلق فعالياته يوم الجمعة المقبل، برئاسة سهير عبد القادر.

يذكر أن لجنة تحكيم ملتقى إبداعات "أولادنا" في الأفلام والموسيقى والغناء، يترأسها الدكتور مصطفي جرانة عميد معهد الكونسرفتوار، وتضم في عضويتها كل من "الفنان محمود قابيل، المخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، المنتج محمد العدل، والمخرج عمرو عابدين، الفنانة رانيا فريد شوقي، الموسيقار نبيل علي ماهر، والأب بطرس دانيال مدير المركز الكاثوليكي المصري للسينما، والكاتبة الصحفية مني سراج، الدكتورة عزة هيكل، الممثل والمنتج الهندي أرفي لامبا، الرائد أحمد محمد الكوبريالقائم بأعمال مدير دائرة الموسيقى والغناء بوزارة الثقافة الفلسطينية، قسطنطينا جيديون المدير الإداري للمركز الثقافي اليوناني، المخرج يوبويتشوكو جرمايا من بتسوانا، والناقدة الفنية بشرى عمور من المغرب.

يذكر أن الملتقى تنطلق فعالياته في الفترة من 27 أبريل حتى 4 مايو، ويقام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية برئاسة أمل مبدي، بالشراكة مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، والدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وأكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة أحلام يونس، وقنوات دي إم سي، برئاسة المنتج هشام سليمان.