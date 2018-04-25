عاجل| مصرع شخص وإصابة آخر في انفجار لغم خلال حفر بئر مياه بمطروح

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر بإصابات متفرقه بالجسد إثر وقوع حادث إنفجار لغم من مخلفات الحرب العالمية الثانية، خلال قيامهما بحفر بئر لتجميع مياه الأمطار، بمنطة قرية الجراوله شرق مدينة مرسى مطروح.

ونقلت سيارة الإسعاف، اليوم، على بدوي، 25 عامًا، من قنا، ويسكن شارع المحطه بمدينة مرسى مطروح جثه هامدة، مبتورة اليد، وعبدالرحمن محمد 25 عامًا من سوهاج، ومقيم بمطروح مصاب بشظايا متناثرة بالكتف والرأس والصدر، وذلك إلى مستشفى مطروح العام.

وتبين أن الحادث بسبب قيام عمال بحفر بئر لتخزين مياه الشرب، جنوب قرية الجراولة في الكيلو 22 طريق مطروح اسكندرية، واستخدامهما معدات وآلات حفر إنفجر بهما لغم من مخلفات الحرب العالمية الثانية، مما أدى لوقوع الحادث.