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الوطن

مصرع سيدة وإصابة 2 صعقا بالكهرباء في بني سويف

منذ 6 دقيقة
كتب: عمرو رجب
مصرع سيدة وإصابة 2 صعقا بالكهرباء في بني سويف

مستشفى بني سويف العام

لقيت سيدة، مصرعها، اليوم الأربعاء، إثر تعرضها لصعق كهربائي بقرية باروط التابعة لمركز بني سويف، كما أصيبت سيدتان بشارع شافعي بمدينة بني سويف، صعقا بالكهرباء، وتم نقلهما للمستشفى العام.

وتلقى اللواء جرير مصطفى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من مستشفى بني سويف العام يفيد باستقبال مصابة وتدعى"نجوى. ش. ع"، ومقيمة بقرية باروط إلى مستشفى بني سويف العام، إثر تعرضها لصعق كهربائي، توفيت على أثره عقب دخولها المستشفى العام.

وتبين من التحريات الأولية أن المتوفية تعمل بمحل أدوات كهربائية ولقيت مصرعها أثناء العمل، إثر تعرضها لصعق كهربائي وعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

كما استقبل المستشفى سيدتين وهما نعمات عبد السلام جمعة، 72 سنة، وصباح السيد عبد السلام، 35 سنة، ومقيمات بشارع شافعي بمدينة بني سويف، على إثر تعرضهما لصعق كهربائي، وجاري إسعافهما.

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