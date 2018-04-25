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أبل تبدأ دفع ضرائب متأخرة لأيرلندا بقيمة 16 مليار دولار

منذ 13 دقيقة
كتب: وكالات
أبل تبدأ دفع ضرائب متأخرة لأيرلندا بقيمة 16 مليار دولار

احد هواتف ايفون

كشف تقرير حديث أن شركة "أبل" يتعين عليها دفع 13 مليار يورو، أو حوالى 16 مليار دولار، فى أيرلندا، كجزء من قرار ضريبى يعود إلى أغسطس 2016، وقالت المفوضية الأوروبية، بقيادة مارجريت فاستيجر، إن أبل تلقت معاملة خاصة من أيرلندا، التى قامت بخفض فاتورتها الضريبية بالمليارات بين عامى 2003 و 2014.

ونشر الاتحاد الأوربى رسما بيانيا يوضح كيف تمكنت شركة أبل من تحقيق أرباح كبيرة، ولم يتم فرض الضرائب اللازمة عليها، والآن من المقرر أن تبدأ أيرلندا فى جمع تلك الأموال، وقال وزير المالية الايرلندى "باسكال دونوهوى" إنه يتفق مع الحكم فى الأساس، لكنه سينفذه

وقال تيم كوك، الرئيس التنفيذى لشركة أبل فى خطاب عام 2016: "إننا نجد أنفسنا الآن فى موقف غير عادى بسبب حكم يطالبنا بدفع رواتب إضافية بأثر رجعى إلى حكومة تقول إننا لا ندين لها بأكثر مما دفعنا بالفعل".

ووفقا لموقع "بيزنس إنسايدر" ستبدأ شركة أبل فى تسديد المدفوعات هذا الربع، ومن المقرر أن ترد كافة الأموال إلى أيرلندا بحلول نهاية الربع الثالث.

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