الخميس.. ختام الدورة السادسة من مهرجان الطبول والفنون التراثية

تختتم في الثامنة مساء الخميس 26 أبريل، بقلعة صلاح الدين الأيوبي"مسرح بئر يوسف"، فعاليات الدورة السادسة من المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية، والذي افتتح يوم الجمعة الماضية 20 أبريل، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، وينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، الهيئة العامة لقصور الثقافة، مؤسسة حوار لفنون الشعوب، وبالتعاون مع وزارة الآثار، وزارة السياحة، وزارة التضامن الاجتماعي، محافظة القاهرة، الهيئة العامة للاستعلامات، مؤسسة مصر الخير، ويرأسه المخرج انتصار عبد الفتاح.

يبدأ برنامج حفل الختام بتكريم كل من اسم الراحل الدكتور عبد الحميد يونس عميد الأدب الشعبي، الدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة الأسبق، السفيرة منى عمر، الأديب حجاج حسن أدول، بالإضافة لتكريم منظمة اليونسكو نظرا للجهود التي تبذلها لرفع مستويات المعرفة في العالم، اللجنة القومية لتطوير وحماية القاهرة التراثية.

يعقب ذلك عرض لنتاج الورشة الدولية والتي تتزامن مع الاحتفال بعيد تحرير سيناء، والاحتفال بهذه المناسبة في تظاهرة دولية تجمع كل الفرق الفنية المشاركة في المهرجان.

يذكر أن ضيف شرف هذه الدورة دولة سيريلانكا، وتشارك بالمهرجان فرق من استونيا، الجزائر، السعودية، الصين، المالديف، المكسيك، الهند، اليونان، باكستان، فلسطين، بلغاريا، بولندا، تايلاند، تونس، أرمينيا، إندونيسيا، غينيا الاستوائية، نيجيريا، السودان، مصر، بالإضافة لفرق من سوريا مقيمة بمصر.

أقيمت فعاليات المهرجان: قلعة صلاح الدين الأيوبي، مسرح صحن القبة "قبة الغوري"، شارع المعز، مركز الطفل للحضارة والإبداع "متحف الطفل"، حديقة الحرية، مسرح ساحة الهناجر، المسرح المكشوف بالأوبرا، "الكوربة" مصر الجديدة"، قصر ثقافة بنها، قصر ثقافة بهتيم.

كما أقيم معرض دائم للحرف التقليدية والمنتجات الشعبية المصرية من مختلف أقاليم مصر بقلعة صلاح الدين، كذلك معرض نحت للفنانة أمل منصور، بالإضافة لمعرض الفنانة أميرة بهي الدين بعنوان "الطبول وثقافات الشعوب".