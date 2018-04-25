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الوطن

رئيس لجنة الدفاع بالبرلمان الليبي: حفتر يعود إلى الوطن الليلة أو غدا

منذ 22 دقيقة
كتب: محمد حسن عامر
رئيس لجنة الدفاع بالبرلمان الليبي: حفتر يعود إلى الوطن الليلة أو غدا

حفتر

قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي، إن القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر يصل إلى ليبيا الليلة أو غدا.

وأضاف الميهوب في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن المشير حفتر صحته جيدة وكل الأمور ممتازة، مضيفا: "دعكم من كلام الإخوان وشائعاتهم".

وحول إجراء المشير حفتر في مصر مباحثات قال الميهوب: نحن ومصر هدفنا واحد وهو القضاء على الإرهاب في بلدينا والتواصل في هذا الشأن مستمر.

وبخصوص معركة درنة قال عضو مجلس النواب الليبي: درنة سترجع إلى حاضنة الوطن.

وكانت عدة تقارير تحدثت عن وعكة صحية تعرض لها القائد العام للجيش الوطني الليبي ونقل على إثرها للعلاج إلى باريس.

وكان مصدر بالجيش الليبي اكد للوطن أن المشير حفتر يصل ليبيا غدا بعد إجراء مباحثات في مصر.

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