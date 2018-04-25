"السويدي" تفوز بمناقصة توليد كهرباء بموريتانيا بـ20 مليون دولار

أعلنت وكالة النفاذ الشامل في موريتانيا فوز السويدي إليكتريك للكهرباء بمناقصة دولية لمشروع كهرباء، بقيمة 20 مليون دولار.

وكشفت الوكالة، والتي تعد جهازاً حكومياً موريتانياً خاصاً بالمياه والكهرباء، اليوم الأربعاء، عن أن المشروع يقع بالعاصمة الموريتانية نواكشوط في منطقة آفطوط الشرقي، ومن المقرر أن يقوم بتزيود نحو 30 منطقة موريتانية بالكهرباء.

ومن الجدير بالذكر أن المشروع الذي فازت به السويدي في ظل منافسة العشرات من الشركات الموريتانية والأوروبية، سيمول عبر كل من البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية يتولان تموبل المشروع.