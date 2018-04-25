جوجل تطلق ميكروسكوب بتقنية الواقع المعزز للاكتشاف مرض السرطان

سيصبح قريبًا اكتشاف مرض السرطان وتشخيصه أيسر كثيرًا بفضل تقنيات الواقع المعزز وتطبيقاتها ومنها ميكروسكوب الواقع المعزز AR microscope محل أبحاث جوجل.

في كلمته بالاجتماع السنوي للرابطة الأمريكية لأبحاث السرطان AACR، استعرض قسم الأبحاث الطبية بشركة جوجل ورقة بحثية بعنوان “ميكروسكوب الواقع المعزز للاكتشاف الآلي السريع لمرض السرطان” (والتي لا تزال تحت المراجعة).

وتناول البحث نظامًا أساسيًا لميكروسكوب الواقع المعزز (ARM) والذي من المتوقع أن يزيد من سرعة التبني لأدوات التعلم العميق Deep Learning لدى أخصائيو الأمراض في جميع أنحاء العالم.

كانت مدونة جوجل البحثية Google Research Blog قد كشفت مؤخرًا عن إعداد جوجل لميكروسكوب يعمل بتقنيات الواقع المعزز ARM وله القدرة على اكتشاف الخلايا السرطانية وتشخيصها في الوقت الفعلي بفضل تطبيق تقنيات “التعلم الآلي“.

إن المنهج المعتاد في اكتشاف مرض السرطان بالميكروسكوب التقليدي يستغرق وقتًا طويلاً كما يتطلب جهدًا كبيرًا من الأطباء لتشخيصه. أما الميكروسكوب الذي تستعرضه أبحاث جوجل الأخيرة فيستطيع تحديد موضع الخلايا السرطانية بشكل سريع ثم يقوم بتمييزها لتشخيص المرض.

ويحتوي النظام على ميكروسكوب مُعدَّل الضوء مزود بخوارزميات تحليل الصور والتعلم الآلي في مجال الرؤية. يحتوي الميكروسكوب على شاشة تعمل بتقنية الواقع المعزز وتوجد الشاشة فوق الكاميرا التي تتواصل مع الخوارزمية لعرض البيانات بمجرد عثورها على المشكلة. أي أن الميكروسكوب يبدأ فورًا في البحث عن الخلايا السرطانية بمجرد وضع العينة لفحصها. ويقوم بذلك بشكل مثالي مشابه لما يقوم به الطبيب كما يتميز بسرعة أكبر ويحدد ما إذا كان الشخص مصابًا بالسرطان أم لا.

لم تقتصر الأبحاث حول تطبيق تقنيات الواقع المعزز على تشخيص مرض السرطان وحده، حيث يمكن استخدام الميكروسكوب محل البحث لتشخيص أمراض السل والملاريا أيضًا. كذلك يشير الباحثين إلى إمكانية تعميم التقنية على مستوى العالم بإضافتها لأجهزة الميكروسكوب الموجودة حاليًا بمراكز العلاج. فلعله يصبح قريبًا مساعدًا نافعًا لأخصائي تشخيص الأمراض في مراكز التشخيص والعلاج بالدول النامية والمتقدمة على حدٍ سواء.