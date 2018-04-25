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أمازون تطور روبوت منزلي يحمل اسم Vesta مدعوم بالمساعد الصوتي أليكسا

منذ 11 دقيقة
كتب: وكالات
أمازون تطور روبوت منزلي يحمل اسم Vesta مدعوم بالمساعد الصوتي أليكسا

ريبوت

تعمل شركة أمازون على تطوير روبوت منزلي جديد يحمل اسم فيستا Vesta، سيكون مُدعم بالمساعد الصوتي أليكسا التابع لأمازون حيث يمكنه التنقل بين الغرف مستجيبًا للأوامر الصوتية التي يتلقاها من المستخدمين، حسبما جاء في التقارير الأخيرة.

ويتم تطوير روبوت فيستا Vesta من قبل مختبرات Lab126 التابعة لشركة أمازون، والتي تعمل على تطوير الكثير من الأجهزة التابعة لأمازون مثل:  كيندل ومكبرات الصوت إيكو وهاتف فاير وفاير تي في Fire TV.

بدأ مشروع الروبوت المنزلي فيستا Vesta منذ بضع سنوات ويشرف عليه المهندس جريج زيهر الذي يدير قسم البحث والتطوير في مجال الأجهزة في مختبرات Lab126 بولاية كاليفورنيا.

وفي هذا العام بدأت أمازون في تعزيز العمل  بقوة على هذا المشروع وكان ذلك واضحًا من الوظائف المطلوبة التي أعلنت عنها مختبرات Lab126 في منشور على موقعها والتي تَشمل مهندس برمجيات للروبوتات ومهندس هاردوير يجيد التعامل مع الحساسات.

يقول المطلعون على خطة عمل المشروع، إن أمازون تأمل بإطلاق الروبوت فيستا للعمل في المنازل في وقت مبكر من العام القادم 2019. وحتى الآن لم يتم الكشف عن المهام التي سيكون الروبوت فيستا قادرًا على القيام بها، ولكن يتكهن أشخاص على دراية بالمشروع بأن الروبوت فيستا سيبدو وكأنه إصدار متحرك للمساعد الصوتي أليكسا حيث سيصاحب المستخدمين أثناء التنقل بين الغرف مستجيبًا لأوامرهم الصوتية.

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