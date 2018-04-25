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الوطن

إيران: إرسال جيوش عربية إلى سوريا سيؤدي لمواجهة خطيرة مع تركيا

منذ 4 دقيقة
كتب: وكالات
إيران: إرسال جيوش عربية إلى سوريا سيؤدي لمواجهة خطيرة مع تركيا

صورة أرشيفية

اعتبرت السلطات الإيرانية، في أول تعليق لها على خطة الولايات المتحدة لإرسال جيوش عربية إلى سوريا، أن هذه الخطوة، حال اتخاذها، ستؤدي إلى تداعيات خطيرة.

وقال أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران، محسن رضائي، في تصريح أدلى به اليوم الأربعاء: "إن وجود جيوش عربية شمال سوريا سيؤدي إلى مواجهة خطيرة مع تركيا".

وشدد رضائي على أن "خطة واشنطن لإرسال جيوش عربية إلى سوريا ستبوء بالفشل".

على صعيد آخر، أكد رضائي أن الرد الإيراني على قصف إسرائيل لقاعدة "T4" وسط سوريا "أمر حتمي،  حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم"الإخبارية الروسية.

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