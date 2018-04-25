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الوطن

انطلاق 206 رحلات دولية وداخلية من مطار القاهرة رغم الطقس السيء

منذ 57 دقيقة
كتب: أيمن حمزة
انطلاق 206 رحلات دولية وداخلية من مطار القاهرة رغم الطقس السيء

مطار القاهرة

بالرغم من حالة الطقس السيئة التى تضرب البلاد منذ يوم أمس، إلا أن مطار القاهرة الدولي شهد خلال الـ24 ساعة الماضية انطلاق 206 رحلات دولية وداخلية انتقل على متنها 19 ألفا و816 راكبا من مختلف الجنسيات. 

وأفاد مصدر ملاحي، أن شركة مصر للطيران وحدها سيرت 104 رحلات دولية إلى مطارات ومدن عواصم عربية وعالمية، ولم تسجل الشركة أي إلغاء للرحلات المقررة.

ولفت المصدر إلى أن جميع الخدمات الأمنية بالمطارات المصرية تعمل بكامل كفائتها، كما يقدم العاملون بالمطار كافة الخدمات لتسيير حركة الركاب بشكل منتظم.

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