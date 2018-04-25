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الوطن

"التعليم" تحذر المدارس الخاصة من تنظيم الرحلات دون علم الجهات المختصة

منذ 57 دقيقة
كتب: محمود عبد الرحمن
"التعليم" تحذر المدارس الخاصة من تنظيم الرحلات دون علم الجهات المختصة

د.طارق شوقي

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا بشأن ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام إحدى المدارس الدولية التابعة لإدارة القاهرة الجديدة بتنظيم رحلات دون الحصول على موافقات أمنية للتنسيق والتأمين مما عرض حياة عدد من الطلاب للخطر.

أكد البيان، أن عبير إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي، تواصلت مع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة والتي أفادت بأن إدارة المدرسة قامت برحلة للطلاب بدون استخراج أي تصاريح أمنية، وكلفت إبراهيم لجنة من الشئون القانونية والتعليم الدولي للتحقيق في الواقعة.

وأشار إلى أنه فى إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على الحفاظ على سلامة الطلاب بالمدارس سواء خلال اليوم الدراسي أو الرحلات الدراسية، تم إرسال تعميم ينبه مشددًا على كافة المديريات التعليمية بضرورة إخطار جميع الإدارات التعليمية جميع المدارس الخاصة أو الدولية الالتزام بتحقيق الإشراف الكامل على الطلاب المقيدين بالمدرسة.

وشددت على ضرورة عدم مباشرة أى نشاط متعلق بالرحلات الدراسية أو ما يناظرها دون الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الإشرافية المختصة وفقا للتعليمات المنظمة.

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