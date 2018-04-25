تحرير 103 مخالفات مرورية والقبض على 39 هاربا بمطار القاهرة

ألقت قوات أمن مطار القاهرة الدولي القبض على 39 هاربا من تنفيذ 44 أحكام قضائية، وحررت 103 مخالفات مرورية خلال حملة أمنية بالمطار.

جاء ذلك بإشرف اللواء طه بيومي، مساعد وزير الداخلية لأمن المطار، تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية.

وقاد مساعد وزير الداخلية لأمن المطار حملة أمنية مكبرة بمشاركة جميع إدارات شرطة المطار، على جميع مداخل ومخارج المطار وداخل الساحات وأمام الصالات، وأسفرت الحملة عن إلقاء القبض على 39 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية تنوعت ما بين أحكام تبديد وخيانة أمانة وبناء دون رخصة، وتم ترحيل المضبوطين إلى قسم شرطة الخليفة، تمهيدا لترحيلهم إلى الأقسام التابعين لها لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأسفرت الجهود الأمنية خلال الحملة عن تحرير 103 مخالفات مرورية للمركبات داخل المطار، وتنوعت المخالفات ما بين طمس للوحات المعدنية، أو عدم الالتزام بقواعد المرور الخاصة بالسلامة والانتظار في الممنوع والقيادة دون رخصة سارية وغيره من المخالفات المتعلقة.