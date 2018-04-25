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الوطن

غدا.. انطلاق مؤتمر الجهاز الهضمي والكبد لطب الأزهر

أمس PM 11:43
كتب: عبد الوهاب عيسى
غدا.. انطلاق مؤتمر الجهاز الهضمي والكبد لطب الأزهر

ارشيفية

يفتتح قسم الجهاز الهضمي والكبد بكلية طب الأزهر بأسيوط غدا الخميس، بالتعاون مع مجموعة الأزهر للجهاز الهضمي والكبد، المؤتمر السنوي الثامن للقسم تحت عنوان: "الجديد والحديث في مجالات الجهاز الهضمي والكبد".

وقال الدكتور حمدي محفوظ رئيس قسم الجهاز الهضمى والكبد بطب الأزهر بأسيوط ورئيس المؤتمر، إن أبحاث المؤتمر تتناول الجديد فى طرق التشخيص والعلاج لأمراض الجهاز الهضمى والكبد، كما تتناول الجلسات العلمية أحدث التقنيات فى مجال مناظير الجهاز الهضمى والكبد، إضافة لأحدث ما وصل إلية العلم فى مجال تشخيص وعلاج مرضى الإلتهاب الكبدى الفيروسي (C – B)، لافتا أنه يشارك فى المؤتمر العديد من أساتذة الجهاز الهضمى والكبد بمختلف كليات الطب بالجامعات المصرية.

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